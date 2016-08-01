Витсель намерен перейти в «Ювентус», отказав «Эвертону»

Витсель сам не понимает ,что после того как вернётся Клаудио Маркизио после травмы в октябре ,то он сядет на лавку .У Юве длинная скамейка , очень много игроков центра поля . Конкуренция в основном составе очень сильная.
Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель склоняется к продолжению карьеры в составе «Ювентуса». К футболисту помимо итальянского клуба проявляет интерес и «Эвертон», но Витсель хочет выступать именно в Серии А, несмотря на более выгодное финансовое предложение из АПЛ.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» не может договориться с «Зенитом» по трансферу игрока. Питерский клуб оценивает футболиста в 25 миллионов евро, у туринцы – в 15.