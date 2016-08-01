Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Витсель намерен перейти в «Ювентус», отказав «Эвертону»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель склоняется к продолжению карьеры в составе «Ювентуса». К футболисту помимо итальянского клуба проявляет интерес и «Эвертон», но Витсель хочет выступать именно в Серии А, несмотря на более выгодное финансовое предложение из АПЛ.

    Ранее сообщалось, что «Ювентус» не может договориться с «Зенитом» по трансферу игрока. Питерский клуб оценивает футболиста в 25 миллионов евро, у туринцы – в 15.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2016 08:24
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz 1 августа 2016, 17:44

      Витсель сам не понимает ,что после того как вернётся Клаудио Маркизио после травмы в октябре ,то он сядет на лавку .У Юве длинная скамейка , очень много игроков центра поля . Конкуренция в основном составе очень сильная.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3536

      momwig_ 1 августа 2016, 11:00

      Устал человек, хочет на лавку присесть. А в Эвертоне бегать надо..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 1 августа 2016, 09:55

      ...ну так в АПЛ нагрузки-тяжело,климат
      ...если правду тут пишут,то Витсель-дерьмо капризное
      ...срочно продавать!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 1 августа 2016, 09:44

      Аксель уже явно не хочет играть за Зенит, надо отпустить, он заслужил нормального отношения, да и денег хоть выручим, но нужна адекватная замена.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 1 августа 2016, 09:06

      Уже куда-нибудь бы определился)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 1 августа 2016, 09:04

      Санта Барбара от Зеньки)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 1 августа 2016, 09:02

      Надо выручить деньги, иначе на следующий год уйдет свободным агентом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 августа 2016, 08:57

      Витсель никак не определится со своим переходом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 1 августа 2016, 08:34

      ахуеее.....вшие пускай за 15 попробуют филлани из мю купить!!!!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11