Витсель намерен перейти в «Ювентус», отказав «Эвертону»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель склоняется к продолжению карьеры в составе «Ювентуса». К футболисту помимо итальянского клуба проявляет интерес и «Эвертон», но Витсель хочет выступать именно в Серии А, несмотря на более выгодное финансовое предложение из АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не может договориться с «Зенитом» по трансферу игрока. Питерский клуб оценивает футболиста в 25 миллионов евро, у туринцы – в 15.