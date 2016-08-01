Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иванов: «На Евро-2016 мы получили по шапке и поняли, где наше место»

    Полузащитник «Терека» и сборной России Олег Иванов поделился своими мыслями о неудачном выступлении национальной команды на Евро-2016.

    «Мы получили по шапке, поняли, где наше место. Будем работать, доказывать, стремиться наверх. Должны к ЧМ-2018 прибавить, турнир будет проводиться в России, должны как минимум выходить из группы.

    Волна негативной реакции? Ей не стоит удивляться – мы топчемся на месте. За исключением Euro-2008 и каких-то единичных случаев», – заявил Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2016 01:11
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 1 августа 2016, 10:04

      молодец..все правильно..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 1 августа 2016, 09:36

      А Кокоша и Мамаша сделали другие выводы после Евро, что бухать надо скрытно, а так их все устраивает. О чести флага и ответственности за результат сборной они не слышали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 1 августа 2016, 09:21

      Хоть кто-то из игроков правду говорит и не отмазывается.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 1 августа 2016, 08:52

      Меня терзают смутные сомнения, по поводу ЧМ 2018

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 1 августа 2016, 07:57

      При чем Слуцкий

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 1 августа 2016, 07:37

      Так это место давно известно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 1 августа 2016, 07:09

      ничего нового(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2634

      swot1205 1 августа 2016, 05:21

      Рожей в г.... ткнули нас

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1139

      Igornv 1 августа 2016, 03:19

      Да!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 1 августа 2016, 01:42

      Слуцкого надо благодарить, персонально.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11