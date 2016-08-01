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    Хидиятуллин: «Теперь разговоров о чемпионстве «Спартака» будет много»

    Экс-игрок «Спартака» Вагиз Хидиятуллин поделился своими впечатлениями от матча красно-белых против тульского «Арсенала» (4:0).

    «За последние десять лет были сезоны, когда «Спартак» тоже хорошо начинал. Всегда приятно начинать с победы, но сегодня я абсолютно спокоен. Все же «Арсенал» не самый сильный соперник, и лучший матч Аленичева еще впереди. Он максималист, который выиграл все, и ему есть куда стремиться.

    Хорошо проведенная предсезонная подготовка и индивидуальные беседы с тренером помогли Джано раскрыться в этом матче. Он играет в комбинационный футбол, который нравится болельщикам и символизирует «Спартак». Главное, чтобы Джано продолжил в том же духе. Квинси Промес мушку не сбил, умеет и может забивать. Еще бы Зе Луиш отличился, но его время придет. Сыграют несколько матчей, и можно будет начать делать выводы.

    Разговоров о чемпионстве теперь будет много. Пока еще «Зенит» и ЦСКА, несмотря на осечки, остаются фаворитами. Но болельщики могут теперь хоть в майке «Спартака» по Москве погулять», – заявил Хидиятуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.08.2016 00:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1049

      mig28 1 августа 2016, 09:48

      Ребята, это всего лишь первый тур...и это лишь Арсенал из Тулы)))

      1
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      Рейтинг: +3928

      Kollljan 1 августа 2016, 07:02

      Выиграли у аутсайдера, а портов сразу на весь чемпионат. По игре, учитывая дыры в центре поля и в защите, иметь такой Спартак будут все кому не лень. Будь у Арсенала чуть покруче исполнители, 3 банки как минимум достали бы из своих ворот красно-белые.

      -1
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      Рейтинг: +111

      lifter025 1 августа 2016, 01:19

      Да хоть в трусах спартака гуляйте...

      0
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      Рейтинг: +99

      Bekkz > lifter025 1 августа 2016, 05:11

      Спартак всегда начинал так сезон. Посмотрим чем это закончится. А так удачи.

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