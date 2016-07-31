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  • Матч России с Турцией может пройти в Москве, с Ганой – в Санкт-Петербурге

Матч России с Турцией может пройти в Москве, с Ганой – в Санкт-Петербурге

31 июля 2016, 07:39
9

Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о ближайших товарищеских матчах сборной России.

«У нас в сентябре две товарищеские игры, они уже анонсированы – это Турция и Гана. Интересные команды. Думаю, к моменту их проведения мы уже будем иметь главного тренера.

Место проведения игр сейчас обсуждается. Мы уточняем позицию Турции, они нас приглашают, мы рассматриваем этот вопрос. А с Ганой матч будет в России, не исключаю, что он будет в Санкт-Петербурге. Если матч с Турцией будет домашним, то пройдет в Москве», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия Россия Турция Гана Мутко Виталий
Комментарии (9)
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Врач Зенита
1469941620
Это хорошее решение г-на Мутко. У нас в Питере любят африканцев и мы с удовольствием посмотрим Гану.
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семенчик
1469942416
Надо потихоньку брать на товарники молодёжь и давать им играть!
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Aztec58
1469945322
Да-а, быстро паны ссорятся и мирятся.
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андрей андреев
1469946083
Не забудь нож вытащить из спины
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Обер-КанцлерЪ
1469946969
Политика в чистом виде.
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1469947011
А что нам от Ганы нужно? Давай лучше с Турцией 2 матча сыграем вообще подряд - один у нас, один - у них. Это ж наши самые лучшие друзья на свете!
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ajoq
1469952469
Да, сильные соперники...
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1470067666
Кстати на матч с Турцией можно квартиру заряжать на ничью !!! ДОЛЖНА ПОБЕДИТЬ ДРУЖБА И НИКАКИХ ДРУГИХ ВАРИАНТОВ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
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