Матч России с Турцией может пройти в Москве, с Ганой – в Санкт-Петербурге

Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о ближайших товарищеских матчах сборной России.

«У нас в сентябре две товарищеские игры, они уже анонсированы – это Турция и Гана. Интересные команды. Думаю, к моменту их проведения мы уже будем иметь главного тренера.

Место проведения игр сейчас обсуждается. Мы уточняем позицию Турции, они нас приглашают, мы рассматриваем этот вопрос. А с Ганой матч будет в России, не исключаю, что он будет в Санкт-Петербурге. Если матч с Турцией будет домашним, то пройдет в Москве», – сказал Мутко.