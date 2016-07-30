Луческу: «Локомотив» играл на ничью – были задержки и симуляции»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал результат матча 1-го тура Премьер-лиги против «Локомотива» (0:0).

«Первое, что не понравилось — это результат. Что касается содержания, то мы имели полное преимущество на протяжении всего матча и контролировали игру, что не всегда раньше было. Было 4-5 моментов, после которых должны были забивать, в отличие от соперника, который ничего не создал. Мы играли против очень опытной команды, которая была достаточно агрессивна, и мы это знали. Против команды, которая играла на результат, на ничью — были видны и задержки ввода мяча, несколько раз [игроки соперника] падали и симулировали. Три минуты, которые добавил судья, — это очень мало. Может быть, еще несколько минут в конце игры, в течение которых мы оказывали давление на соперника, и нам бы помогли.



Мне понравилось, как команда выходила из обороны, но только моментами, не на протяжении всей игры. Не понравилось, как мы играли под штрафной соперника — хорошо держали мяч, но не всегда находили правильные решения. Не было спокойствия в завершении атаки, порой мы относились поверхностно к моментами, когда нужно было собраться и сконцентрироваться по максимуму. Мы принимали не самые лучшие решения и, к сожалению, это сказывалось в завершающей стадии атаки. Не совсем удачно играли справа, где действовали Кокорин и Смольников, особенно в первой половине.



Мы больше довольны вторым таймом, чем первым, и довольны действиями флангов — оттуда шли хорошие передачи, после которых мы обязаны были забивать. После всех эти передач, которые находили наших игроков, они должны были забивать, но пытались поменять траекторию мяча, а не бить в противоход вратарю. Есть моменты, которые нужно улучшать. Нужно больше работать над атакой, синхронными перемещениями игроков. В линии нападения игроки должны быть альтруистами», – заявил Луческу.