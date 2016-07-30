Бышовец: «Зенит» победит «Локомотив» с минимальным преимуществом»

Экс-главный тренер «Зенита» и «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от очной встречи команд в рамках первого тура РФПЛ. По мнению специалиста, сине-бело-голубые являются фаворитами в предстоящем поединке, тем не менее, можно ожидать напряженной игры, если железнодорожникам удастся хорошо сыграть на контратаках.

«Хорошо, что новый сезон РФПЛ начинается с матча таких сильных команд, как «Зенит» и «Локомотив». Хотя встреча такого уровня могла быть более совершенной, если бы команды были в оптимальном состоянии и уже обрели игровой тонус. В матче за Суперкубок России «Зенит» показал интересную и разнообразную атаку, не было «халкозависимости». Не думаю, что команда Мирчи Луческу потратила много энергии в матче с ЦСКА. Тем более, что у «Зенита» было достаточно времени, чтобы восстановиться. Атаке питерцев предстоит столкнуться с организованной обороной «Локомотива», железнодорожники предстанут неуступчивой командой.

Если у команды Игоря Черевченко получится контригра, то это будет хороший напряженный матч. В прошлом сезоне «Локомотиву» не хватило стабильности, но это та команда, которая может претендовать на еврокубки. Но фаворитом встречи является «Зенит», они победят с минимальным преимуществом», – сказал Бышовец.