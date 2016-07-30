Торбинский: «Краснодар» хочет двигаться вверх, играть все лучше и лучше»

Защитник «Краснодара» Дмитрий Торбинский рассказал о задачах команды на сезон, а также поделился мнением относительно главных фаворитов стартующего чемпионата в борьбе за золотые медали.

– Какие официальные задачи ставит клуб перед командой?

– Еще не было встречи с руководством по этому поводу. Задачи пока не озвучены, но мы хотим поступательно двигаться вверх, играть все лучше и лучше.

– Как вы думаете, кто будет фаворитом в этом сезоне?

– Мне кажется, фавориты те же – «Зенит» и ЦСКА.

– Что скажете о «Спартаке», о «Рубине», которые сейчас усилились?

– Сезон покажет. Но если исходить из прошлого сезона, то фаворитами будут те, кто был ими и прежде. Но «Ростов» тоже нельзя сбрасывать со счетов, он постоянно прогрессирует.

– Вам удобно сейчас играть на позиции защитника?

– Уже да.