Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мостовой: «Спартак» в этом сезоне поборется за титул»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от нового сезона Премьер-лиги.

    «Ничего сверхъестественного и необычного я не жду от предстоящего чемпионата. Уверен, что вряд ли в этом сезоне кто-то сможет значительно оторваться от остальных, как ЦСКА в прошлом году. Поэтому группа претендентов на золото возрастет до шести-семи команд: все-таки и «Зенит», и ЦСКА понесли большие потери в атаке: ушли соответственно Халк и Муса. Ведь эти двое даже в сложных играх приносили своим клубам результат и не факт, что новички смогут их заменить.

    На фоне потерь в составе «Зенита» и ЦСКА «Спартак» скорее приобрел. Клуб сохранил основных игроков – Промес, Попов, Зе Луиш, Глушаков, да еще сделал неплохие приобретения: пришли известные нам Ещенко, Зобнин, также есть новый футболист из серии А – Фернандо, плюс не забываем про всегда сильную спартаковскую молодежь из «Спартака-2». Все это делает длинной спартаковскую скамейку, поэтому они просто обязаны быть выше прошлогоднего места и побороться за титул», – заявил Мостовой.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.07.2016 22:58
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 30 июля 2016, 09:31

      Спартак каждый год борется за 6-е место, а выше ни-ни.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 30 июля 2016, 09:27

      Cаша!! не блажи!! 5-7 место вот потолок ..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 30 июля 2016, 07:44

      надежда есть)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 30 июля 2016, 07:41

      Да нам все этого давно уже хочется.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 30 июля 2016, 07:35

      Дай бог.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 30 июля 2016, 06:43

      Очень на это надеемся...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 30 июля 2016, 06:40

      Мудко гинер и миллер уже договорились о чемпионате кто какое место займет три иуды

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      tanis 29 30 июля 2016, 06:39

      только из-за ослабления основных конкурентов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 30 июля 2016, 06:20

      Александер что-то бля хрень несет про Спартак !

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 30 июля 2016, 06:13

      Было бы неплохо

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11