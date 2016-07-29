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    Сарсания: «Что, «Зениту» все время Халков покупать?»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о трансферной политике петербургской команды в летнее межсезонье.

    – В это лето «Зенит» выглядит скромнее на рынке, чем это обычно бывает.

    – Что, все время Халков покупать? Во-первых, надо смотреть финансовую ситуацию, такие покупки – это экстра, они недешевы. Во-вторых, зачем, если брать постоянно Халка и Витселя, нужна селекционная служба? В свое время «Зенит» тоже не делал громких покупок: брали Ломбертса, Шкртела, Зырянова и Широкова, которые стали звездами именно в Петербурге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.07.2016 15:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 29 июля 2016, 16:28

      Как врач проекта, заявляю официально, мы теперь будем покупать не Халков, а Дзюбов!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 29 июля 2016, 16:26

      Сарсании все время интервью давать?

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Grelas 29 июля 2016, 16:27

      Корреспонденту все время интервью брать?

      1
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      ...
      Рейтинг: +244

      Grelas > Алексей1988 29 июля 2016, 16:30

      Какой-то замкнутый круг...)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Grelas 29 июля 2016, 16:31

      ну да )))

      0
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