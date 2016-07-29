Мак: «Выучить русский язык для меня будет несложно»

Новичок «Зенита» Роберт Мак поделился первыми впечатлениями от пребывания в петербургском клубе.

– Конечно, попасть в стартовый состав будет непросто. «Зенит» – серьезный клуб, здесь играют футболисты высокого уровня, это видно на тренировках. Я буду выкладываться на все 100 процентов, чтобы заслужить право выходить на поле. Буду стараться забивать и отдавать голевые передачи. Если буду упорно работать, мне дадут шанс проявить себя.

– Вы выбрали 29-й номер. Почему?

– Мой второй сын родился 29-го числа. На следующий день у меня была игра. Мне удалось забить, и я посвятил гол сыну.

- Собираетесь ли вы учить русский язык?

– Для меня это будет несложно. Словацкий и русский очень похожи по звучанию и смыслу. Я уже понимаю некоторые слова и постараюсь как можно скорее заговорить по-русски. Надеюсь, у меня получится.