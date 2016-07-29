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    Орещук: «Надеемся, что Морозов будет играть в сборной России на ЧМ-2018»

    Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук остался доволен продлением контракта с защитником команды Григорием Морозовым.

    «Мы очень надеемся на Григория Морозова, он — наше будущее и доказал это своей игрой в РФПЛ и ФНЛ. Переговоры прошли не совсем гладко, но все было корректно и со стороны игрока и агента, и со стороны клуба. «Динамо» и Морозов нашли золотую середину — и клуб, и игрок остались довольны переподписанием контракта. Пожелаю Морозову провести три года в «Динамо» позитивно и выйти в Премьер-лигу.

    Надеемся, что он будет играть в сборной России на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Сейчас мы ведем переговоры со многими молодыми футболистами, на которых рассчитываем в будущем, и уже на следующей неделе вы услышите не одну фамилию», – сказал Орещук.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.07.2016 13:39
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