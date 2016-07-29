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    Мутко: «Хотим организовать товарищеские матчи со сборными Турции и Ганы»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко дал понять, что сборная России в ближайшее время может повести товарищеские матчи с командами Турции и Ганы.

    «Я хотел бы, чтобы новый главный тренер сборной России определил соперников по товарищеским матчам. Мы рассматриваем сборную Ганы и сборную Турции, работаем над этой темой. У нас еще есть немного времени», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.07.2016 13:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 29 июля 2016, 14:59

      Да организуйте уже чемпионат среди диктаторских и людоедских государств, и дело с концом. Подтяните КНДР, Венесуэлу,Зимбабве и играйте на здоровье.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 29 июля 2016, 14:34

      А тренер то кто? Сперва тренера назначьте, а потом товарки делайте!

      2
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      ...
      Рейтинг: +244

      Grelas > Nesterenko 29 июля 2016, 16:23

      Мудко.)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 29 июля 2016, 14:32

      Сам себе противоречит. Говорит, «Я хотел бы, чтобы новый главный тренер сборной России определил соперников по товарищеским матчам.", и в тоже время сам уже решил,что играть нужно с Турцией, либо Ганой.

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Kulimen 29 июля 2016, 15:22

      Вот по этому кого "крайним" за сборную не назначат, ситуация в корне не поменяется, пока вот эту "шарашку" постоянно сующею свой нос не в свои дела и приносящею пиво в раздевалку сборной не разгонят к чертям.

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 29 июля 2016, 13:22

      А мы хотим, чтобы вы, господин Мутко, покинули нахрен свой пост, и как можно скорей.

      5
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > 18JG 29 июля 2016, 14:36

      А ты думаешь если он уйдет, что-то кардинально изменится. Именно при Мутко наша сборная взяла бронзу в 2008 году, но не Мутко ведь так сделал.

      -3
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