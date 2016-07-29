Мутко: «Хотим организовать товарищеские матчи со сборными Турции и Ганы»

Министр спорта РФ Виталий Мутко дал понять, что сборная России в ближайшее время может повести товарищеские матчи с командами Турции и Ганы.

«Я хотел бы, чтобы новый главный тренер сборной России определил соперников по товарищеским матчам. Мы рассматриваем сборную Ганы и сборную Турции, работаем над этой темой. У нас еще есть немного времени», – сказал Мутко.