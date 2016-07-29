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    Морозов: «Были предложения от других команд, но я решил остаться в «Динамо»

    Защитник «Динамо» Григорий Морозов поделился впечатлениями от продления контракта с московским клубом.

    «У меня были предложения от других команд, но «Динамо» для меня – родной клуб, поэтому в первую очередь думал о том, чтобы остаться. Очень рад, что нашли с руководителями клуба взаимопонимание по этому вопросу, переговоры прошли в атмосфере взаимного уважения, почувствовал, что на меня рассчитывают.

    Мы должны за этот сезон вернуться в Премьер-лигу. Болельщики на старте сезона оказывают нам прекрасную поддержку, хотелось бы их поблагодарить за это и призвать всех поклонников «Динамо» еще активнее заполнять трибуны», – сказал Морозов.

    Источник: ФК «Динамо»

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    29.07.2016 12:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +87

      Polilux 30 июля 2016, 10:25

      Хорошечно !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 29 июля 2016, 14:10

      В Спартак только не переходи!

      А из Динамо стоило бы уйти в РПЛ, появился бы шанс в сборную попасть!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +45

      Troj > ManUtd-Volgograd 29 июля 2016, 21:00

      в сборную попасть можно и из фнл!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > Troj 30 июля 2016, 15:57

      Ну в принципе в России всё возможно теперь
      Такой бардак творится, что ничего уже не удивит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 29 июля 2016, 13:52

      Красава! Главное раслабон не в поймал бы от нового контракта, а то это у нас самое распространенное в российском футболе.

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