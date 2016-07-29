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  • Кононов: «Думаю, «Краснодар» созрел для итоговой победы в Лиге Европы»

Кононов: «Думаю, «Краснодар» созрел для итоговой победы в Лиге Европы»

29 июля 2016, 06:00
27

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов после победы над мальтийской «Биркиркарой» (3:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы заявил о готовности команды выиграть турнир.

«В большинстве всем доволен. Прежде всего, результатом и содержанием нашей игры, тем более мы играли на выезде и на непростом поле. Соперник был очень мотивирован, и нам нужно было сыграть спокойно и хладнокровно. В ответном матче нам надо ротировать состав, и здесь очень важно, чтобы все футболисты были готовы. Безусловно, задача минимум – попасть в группу, а дальше будем ставить задачи поэтапно. Но цель ясна – проходить как можно дальше.

Созрела ли команда для победы в турнире? Думаю, да», – заявил Кононов.

Источник: ТАСС
Лига Европы Краснодар Биркиркара Кононов Олег
Комментарии (27)
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MURAD F. A.
1469763455
пора уже
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subbotaspartak
1469770360
В Краснодаре много чего зреет, Только часто сгниёт и до потребителя не доедет. Урожай надо вырастить, собрать И как можно дороже продать.
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richi
1469770427
Не спешите. Там еще Зенит есть и ЦСКА скоро подтянется.
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Nail-football
1469771633
Хорошо, что не Лигу чемпионов) Может для начала чемпионат России выиграть?)) А то сразу на Лигу Европы нацелились)))
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Диктор
1469772231
Не люблю когда тренера раньше времени начинают хвастать.
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PNZ1985
1469777563
обыграли чемпиона мухосранска и уже хвост пушат!
Ответить
Виталий1
1469778300
При всей моей симпатии к Краснодару, я бы с этим не согласился. Вчерашняя игра с деревенской командой Бембембем была почти равной. Тотального преимущества Краснодара я как-то не заметил. Счёт не отражает соотношения сил во вчерашнем матче.
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Garrincha58
1469778331
в свете новой политике нашим клубам ничего не светит максимум полуфинал или четвертьфинал. судьи завалят по указке тех же англосаксов или америкосов
Ответить
seawave
1469778532
Зенит выиграет Лигу Европы!
Ответить
nemolod
1469813327
О степени зрелости будет ясно,когда попадете в плей-офф!
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