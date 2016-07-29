Кононов: «Думаю, «Краснодар» созрел для итоговой победы в Лиге Европы»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов после победы над мальтийской «Биркиркарой» (3:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы заявил о готовности команды выиграть турнир.

«В большинстве всем доволен. Прежде всего, результатом и содержанием нашей игры, тем более мы играли на выезде и на непростом поле. Соперник был очень мотивирован, и нам нужно было сыграть спокойно и хладнокровно. В ответном матче нам надо ротировать состав, и здесь очень важно, чтобы все футболисты были готовы. Безусловно, задача минимум – попасть в группу, а дальше будем ставить задачи поэтапно. Но цель ясна – проходить как можно дальше.

Созрела ли команда для победы в турнире? Думаю, да», – заявил Кононов.