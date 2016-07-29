Президент РФПЛ: «Азмун рискует получить дисквалификацию, так как он – игрок «Рубина»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с полузащитником сборной Ирана Сердаром Азмуном. Напомним, что футболист, права на которого принадлежат «Рубину», подписал контракт с «Ростовом».

– Как прокомментируете заявление «Рубина» по Азмуну?

– Знаете, что один из контрактов всегда регистрируется в РФПЛ. Контракт с «Рубином», который лежит в РФПЛ, рассчитан на срок до 2017 года. То есть он действующий. Поэтому при обращении «Ростова» по просьбе заявить Азмуна мы отказали на основании тех документов, которые у нас есть. Послали запрос в «Рубин», и они подтвердили, что игрок принадлежит им. Мы подтвердили, что контракта Азмуна с «Ростовом» быть не может. Мы обратились в комитет по статусу РФС, он отказал «Ростову» в регистрации Азмуна. В CAS есть ускоренная процедура, и «Ростов» получил временную регистрацию, чтобы игрок не сидел и мог играть. Азмун рискует при наличии двух контрактов получить дисквалификацию.