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  • Президент РФПЛ: «Азмун рискует получить дисквалификацию, так как он – игрок «Рубина»

Президент РФПЛ: «Азмун рискует получить дисквалификацию, так как он – игрок «Рубина»

29 июля 2016, 00:36
12

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с полузащитником сборной Ирана Сердаром Азмуном. Напомним, что футболист, права на которого принадлежат «Рубину», подписал контракт с «Ростовом».

– Как прокомментируете заявление «Рубина» по Азмуну?

– Знаете, что один из контрактов всегда регистрируется в РФПЛ. Контракт с «Рубином», который лежит в РФПЛ, рассчитан на срок до 2017 года. То есть он действующий. Поэтому при обращении «Ростова» по просьбе заявить Азмуна мы отказали на основании тех документов, которые у нас есть. Послали запрос в «Рубин», и они подтвердили, что игрок принадлежит им. Мы подтвердили, что контракта Азмуна с «Ростовом» быть не может. Мы обратились в комитет по статусу РФС, он отказал «Ростову» в регистрации Азмуна. В CAS есть ускоренная процедура, и «Ростов» получил временную регистрацию, чтобы игрок не сидел и мог играть. Азмун рискует при наличии двух контрактов получить дисквалификацию.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Азмун Сердар Прядкин Сергей
Комментарии (12)
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Akavoi
1469752328
Снова нагнетают обстановку с Азмуном, еще бы, ведь Ростов юридически обыграл РФС и заявил все таки игрока в РФПЛ и на Лигу Чемпионов) Так что старания Рубина и РФС подгадить Ростову уперлись в справедливость CAS, там же не дураки сидят и знают про кабинетные влияния на чемпионат)
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castromen
1469754150
Лучше бы Прядкину дали дискву,может чище станет РФПЛ.
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vladimir-7
1469768155
Ну, что Прядкин всё объяснил, а кто прав, увидим.
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андрей андреев
1469771972
Вы уже Ростов с ЛЕ хотели снять.И документы у вас были.И что?Европа,это не ваши продажные шкуры,там порядочные люди.За это вы их и не любите.
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maxon1256
1469772989
все по делу. Бердыев заморочил сопляку голову
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Barsuk52
1469774529
мыши оставьте азмуна уже в ростове
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vgarakh
1469776845
Азмун игрок Ростова и зря злорадствуют ребята в голубой одежде.
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Qranat
1469778571
Казанские болелы стали все больше походить на отмороженных (не на адекватных) болел спартаковских, которым все-равно как играет команда и рулит тренер - для них главное, чтобы они были правы и душком попахивало. Так и казанские сейчас, забывая о смешных и грязных обещаниях сраной газетенки "Бизнес-он -лайн", о чистоплотных "суперменеджерах" рубиновых и неминуемом божьем и административном суде над Азмуном и Бердыевым, скорой дисквалификации оных и "Ростова" , которые должны были состояться еще в конце июня, ПОЛУЧИВ оплеуху от CAS c объективной оценкой ситуации, не заметив как чернушная БО спрятала голову в песок и заткнулась, продолжают верить в святость провозглашенной идей облажавшихся руководителей клуба, пытающихся сохранить лицо в глазах футбольной общественности и изрыгая гром и молнию лишь по требованию главы региона, не смирившегося с очередной оплеухой (сначала от ЦСКА, теперь от Ростова).... только и всего. Хоть бы подумали, почему ваши "супер-руководители" до сих не подали ни одного иска против Азмуна или Ростовчан, а сделал это именно Сердар ? Видно в голове включать у вас нечего, но горлопанить по команде вожака стада - много ума не нужно. Научитесь смотреть правде в глаза...
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Salim73
1469783935
Да этому президенту уже дали на лапу наверное, поэтому он отрабатывает деньги.
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headdevil
1469783937
Да ладно, он на полставки
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