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  • Глушаков: «От кипрской жары уже на четвертой минуте пожалел, что занялся футболом»

Глушаков: «От кипрской жары уже на четвертой минуте пожалел, что занялся футболом»

28 июля 2016, 22:38
7

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против кипрского АЕКа отметил тяжелые погодные условия, в которых команды проводили встречу.

– Уже на 15-й минуте стало тяжело, если честно. После перерыва зато я разбегался, мог, наверное, еще и третий тайм отыграть, когда солнце ушло.

– А на какой минуте вы пожалели, что занялись футболом?

– На четвертой (смеется). Нет, правда, только после 25-й минуты мы почувствовали, что жара спадает, появились тень и ветерок. И стало куда легче.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы АЕК Спартак Глушаков Денис
Комментарии (7)
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RedWhiteFans2
1469735322
Мудила! За Якутию тебе надо играть. Гребаная команда. Краснодар вышел и 3-0 сделать. Вы же мудаки все ржете и издеваетесь своей игрой над всеми. И тебя и Аленя и всю вашу швору нужно гнать пендалями подальше от футбола. Делитанты.
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RamonCSKA
1469736735
До 25 минуты стояли ,а почле 25 пешком пошли
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ваавва
1469739308
Если будешь так играть Глушаков вали нахер из Спартака,а тебе замену уже прикупили!Да даже 2
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Fju-2
1469743838
Бедняга, надеюсь не вспотел там.
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Алексей1988
1469759464
о да да да, отмазывайся. В прошлые годы без жары сливались на квалификации. Так и скажи, что играешь за помойку, за днищенский клуб. Я вот удивляюсь за спартак ) команда уже "100 лет" ничего не выигрывала и постоянно слетая из ЛЕ говорят, типа "у нас это не приоритетное соревнование". А ЧТО ДЛЯ ВАС ПРИОРИТЕТНОЕ? Вы тупо хороший середняк РФПЛ и не более!!! ЛЧ не ваш уровень, чемпионами РФПЛ не станете. Ептс, занимайте 7-8 места, кретины и не позорьтесь в еврокубках.
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vgarakh
1469781057
А как же Ростов и Краснодар играют, где жарче , чем на Кипре?
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yorgenbarenz
1469783898
Держись,Дениска! Денег дофига получаешь,а,значит,вполне можешь заказать себе портативный охладитель яиц у какого-нибудь кулибина.В трусы судья ведь не заглянет....))
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