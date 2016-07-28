Глушаков: «От кипрской жары уже на четвертой минуте пожалел, что занялся футболом»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против кипрского АЕКа отметил тяжелые погодные условия, в которых команды проводили встречу.

– Уже на 15-й минуте стало тяжело, если честно. После перерыва зато я разбегался, мог, наверное, еще и третий тайм отыграть, когда солнце ушло.

– А на какой минуте вы пожалели, что занялись футболом?

– На четвертой (смеется). Нет, правда, только после 25-й минуты мы почувствовали, что жара спадает, появились тень и ветерок. И стало куда легче.