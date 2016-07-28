«Зенит» готовит 20 миллионов за Рафу

Непонятно для чего он нужен, все позиции в полузащите заняты .
Мака купили на левый фланг , и много кто может сыграть там ,также уже есть . В чемпионате страны Рафа :30 матчей ,8 забитых голов ,и 1 передача. Сезоны только в чемпионате страны .2013/2014 :23 матча ,3 забитых мяча . 2014/2015 :33 матча ,2 забитых мяча .
В сборной сидит в глубоком запасе .
В 08.07.2013 Braga купила его у Feirense за 275 Тыс €.
Цена не соответствует его статистике ,поэтому Порту ,не хочет покупать за 15 Млн. €)
В «Зените» по-прежнему рассчитывают на усиление в виде полузащитника «Браги» Рафы Силвы. Ранее появилась информация о том, что футболист сделал выбор в пользу перехода в «Порту». Однако, клуб из Санкт-Петербурга готов поднять сумму до 20 миллионов, увеличив предыдущее предложение на 5 миллионов. Именно столько хотят выручить в «Браге» за своего футболиста.
В прошлом сезоне Рафа провел 50 матчей за «Брагу», в которых отметился 12 голами, а также восемью результативными передач.