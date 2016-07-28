«Зенит» готовит 20 миллионов за Рафу

В «Зените» по-прежнему рассчитывают на усиление в виде полузащитника «Браги» Рафы Силвы. Ранее появилась информация о том, что футболист сделал выбор в пользу перехода в «Порту». Однако, клуб из Санкт-Петербурга готов поднять сумму до 20 миллионов, увеличив предыдущее предложение на 5 миллионов. Именно столько хотят выручить в «Браге» за своего футболиста.

В прошлом сезоне Рафа провел 50 матчей за «Брагу», в которых отметился 12 голами, а также восемью результативными передач.