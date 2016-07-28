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    «Зенит» готовит 20 миллионов за Рафу

    В «Зените» по-прежнему рассчитывают на усиление в виде полузащитника «Браги» Рафы Силвы. Ранее появилась информация о том, что футболист сделал выбор в пользу перехода в «Порту». Однако, клуб из Санкт-Петербурга готов поднять сумму до 20 миллионов, увеличив предыдущее предложение на 5 миллионов. Именно столько хотят выручить в «Браге» за своего футболиста.

    В прошлом сезоне Рафа провел 50 матчей за «Брагу», в которых отметился 12 голами, а также восемью результативными передач.

    Источник: Record

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    28.07.2016 08:56
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 28 июля 2016, 20:27

      Непонятно для чего он нужен, все позиции в полузащите заняты .
      Мака купили на левый фланг , и много кто может сыграть там ,также уже есть . В чемпионате страны Рафа :30 матчей ,8 забитых голов ,и 1 передача. Сезоны только в чемпионате страны .2013/2014 :23 матча ,3 забитых мяча . 2014/2015 :33 матча ,2 забитых мяча .
      В сборной сидит в глубоком запасе .
      В 08.07.2013 Braga купила его у Feirense за 275 Тыс €.
      Цена не соответствует его статистике ,поэтому Порту ,не хочет покупать за 15 Млн. €)

      0
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      Рейтинг: +32

      БРОНЕНОСЕЦ ПОНОСЕЦ 28 июля 2016, 17:53

      Через пару дней напишут : Рафа Сильва отказался переходить в Зенит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 28 июля 2016, 16:28

      Заменит ли он Халка?!

      0
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 28 июля 2016, 16:03

      Лучшеб стадион достроили.Чем сорить деньгами.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 28 июля 2016, 14:40

      Годовой бюджет Ростова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 июля 2016, 13:08

      А лимит что отменяют?

      -2
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 28 июля 2016, 12:21

      Не дорого ли?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 июля 2016, 11:28

      Да, это пишут 20, а так 10 заплатят, а 10 на тренерский штаб премия.

      1
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      Рейтинг: +124

      marshal9 28 июля 2016, 11:00

      надо брать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 28 июля 2016, 10:53

      Грешным делом подумал, что решили Надаля "офутболить".

      0
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