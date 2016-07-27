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    Агент Погба отменил медосмотр игрока в «Манчестер Юнайтед»

    Агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, настоял на отмене медицинского осмотра своего клиента в «Манчестер Юнайтед». Обследование было намечено на сегодня и должно было пройти в Майами.

    Сообщается, что Райола отменил мероприятие по той причине, что между «бьянконери» и «красными дьяволами» пока окончательно не согласована сумма сделки, от которой агент намерен получить 30 миллионов евро в качестве комиссии.

    По данным СМИ, изначально была озвучена сумма в 120 миллионов евро, однако потом появилась информация, что туринский клуб не согласен на подобные условия и хочет еще десять миллионов сверху. Вполне возможно, что повышение суммы трансфера «Ювентусом» напрямую связано с денежным интересом Райолы.

    Источник: Goal.com

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    27.07.2016 22:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 28 июля 2016, 08:23

      Нехерово агенты получают за свои услуги. Риелторы, которые квартиры продают, около сотки получают, а тут какого-то распиаренного пиздюка продал и на всю жизнь денег хватит.

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 28 июля 2016, 05:34

      Агенту главное деньги ....... вот и компостируют мозги .

      0
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      Рейтинг: +36

      ArMBoY_FunBarca 28 июля 2016, 00:25

      В мадридский мешок перейдет.

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 27 июля 2016, 23:39

      bcnjxybr yt njn

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > _Kesh_Suntar_ 28 июля 2016, 08:23

      Согласен.

      0
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      Рейтинг: +97

      Lordfrax 27 июля 2016, 23:36

      лол) 30млн) он через пару лет халка и витселя покупать будет?)

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 27 июля 2016, 23:06

      Хорош бизнес на гладиаторах

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 27 июля 2016, 22:59

      Охр-нели эти агенты, за что такое бабло им, получается они в первую очередь заинтересованы в постоянных переходах игроков

      3
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > sv1969 28 июля 2016, 08:25

      А еще засерают мне, и тебе, и всем нам, кто все эти новости читают.

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