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    ФНЛ. «Зенит-2» оказался сильнее «Енисея»

    В очередном матче 4-го тура первенства ФНЛ «Енисей» принимал на своем поле «Зенит-2». Напомним, встреча проходила на стадионе «Центральный» и завершилась победой питерского клуба со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал Алексей Гасилин.

    Первенство ФНЛ. 4-й тур
    Енисей (Красноярск) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 0:3 (0:2)
    Голы: 0:1 – Гасилин, 26 (с пенальти); 0:2 – Гасилин, 38; 0-3 – Мустафин, 78.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.07.2016 17:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 27 июля 2016, 22:52

      хорошо.надо тех кто в основу не проходят сюда чтобы поиграть под началом будущего коуча первого зенита.

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