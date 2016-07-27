ФНЛ. «Зенит-2» оказался сильнее «Енисея»

хорошо.надо тех кто в основу не проходят сюда чтобы поиграть под началом будущего коуча первого зенита.
В очередном матче 4-го тура первенства ФНЛ «Енисей» принимал на своем поле «Зенит-2». Напомним, встреча проходила на стадионе «Центральный» и завершилась победой питерского клуба со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал Алексей Гасилин.
Первенство ФНЛ. 4-й тур
Енисей (Красноярск) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Гасилин, 26 (с пенальти); 0:2 – Гасилин, 38; 0-3 – Мустафин, 78.