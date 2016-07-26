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    Бюджет «Амкара» на новый сезон составит 800 миллионов рублей

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о бюджете клуба на сезон-2016/17.

    «Могу сказать, что в этом сезоне размер финансирования Клуба составит порядка 800 миллионов рублей. Что касается целей и задач на сезон, то на этот вопрос вам, обязательно ответит президент клуба, когда вернется в Пермь. От себя могу сказать, что нам по силам попасть в десятку или восьмерку сильнейших. В целом, мы должны показывать красивый, зрелищный футбол и стремиться к победе в каждом матче.

    Что касается подготовки к сезону, то я был на последнем сборе, видел, какая позитивная атмосфера царит в команде. Могу сказать, что все ребята, особенно, наверное, новые футболисты смогут это подтвердить. Надеюсь, что они будут чувствовать себя в «Амкаре» как дома. Наш клуб всегда славился дружным сплоченным коллективом, и это позволяло нам достигать определенных результатов в Премьер лиге. Надеюсь, так будет и впредь», – заявил Резвухин.

    Источник: ФК «Амкар»

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    26.07.2016 22:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 27 июля 2016, 02:18

      Если команда не ставит серьёзных задач. зачем ей такое финансирование? Конечно с ТОП-клубами не сравнить, но всё же 800 млн. денег из бюджета города, ох как пошли бы на пользу людям проживающим в Перми.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Ali111111 27 июля 2016, 01:04

      Бред

      1
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