Сейв Акинфеева в матче с Англией номинирован на звание лучшего спасения сезона

Ах , сколько радости! Жаль не было номинации "кто вонючей бзднет". Десятка призовых вся наша была бы, а уж "Бомбардир" по полной оторвался!
Сейв голкипера ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева в игре первого тура группового раунда Евро-2016 с Англией получил номинацию на звание лучшего спасения по версии УЕФА. Отчаянный прыжок российского стража ворот вошел в десятку лучших отраженных ударов прошлого сезона.
В списке оппонентов Акинфеева значатся: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Давид Оспина («Арсенал»), Габор Кирай («Халадаш»), Лукаш Фабиански («Суонси»), Кевин Трапп («ПСЖ») и Реми Дескам («ПСЖ»).
Победитель в номинации будет объявлен накануне жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 25 августа.