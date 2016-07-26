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    Сейв Акинфеева в матче с Англией номинирован на звание лучшего спасения сезона

    Сейв голкипера ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева в игре первого тура группового раунда Евро-2016 с Англией получил номинацию на звание лучшего спасения по версии УЕФА. Отчаянный прыжок российского стража ворот вошел в десятку лучших отраженных ударов прошлого сезона.

    В списке оппонентов Акинфеева значатся: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Давид Оспина («Арсенал»), Габор Кирай («Халадаш»), Лукаш Фабиански («Суонси»), Кевин Трапп («ПСЖ») и Реми Дескам («ПСЖ»).

    Победитель в номинации будет объявлен накануне жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 25 августа.

    Источник: УЕФА

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    26.07.2016 18:52
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 6 августа 2016, 14:36

      Ах , сколько радости! Жаль не было номинации "кто вонючей бзднет". Десятка призовых вся наша была бы, а уж "Бомбардир" по полной оторвался!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 1 августа 2016, 07:27

      да,момент лучший -жаль ,что настрой не сохранили на все матчи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      Nail-football 27 июля 2016, 11:38

      Всю красоту этого момента испортил неквалифицированный комментатор, который вел трансляцию на первом канале(((

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 27 июля 2016, 09:11

      хорош сейв)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 27 июля 2016, 08:07

      достойно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 26 июля 2016, 23:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Акинфеев неплох, но Слуцкий бездарен.

      -10
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 26 июля 2016, 20:46

      Блистательный Акинфеев!

      8
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      Рейтинг: +300

      Zeff > bset 27 июля 2016, 20:03

      Бездарный Слуцкий.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 26 июля 2016, 20:20

      Я уже проголосовал на сайте УЕФА

      5
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    • ...
      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 26 июля 2016, 20:09

      низом достаточно сильно и в сторону, такие мячи можно сказать не берутся

      9
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 26 июля 2016, 19:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      это не сейв хороший, это Англия забочинила Евро...

      -25
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      ...
      Рейтинг: -176

      Шнюхинс > TY13R 27 июля 2016, 00:00

      это ты долбо*б

      7
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