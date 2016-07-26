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    Маргасов подпишет контракт с одним из европейских клубов

    Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитник «Ростова» Тимофея Маргасова, рассказал о причинах ухода 24-летнего игрока из стана серебряного призера прошлого розыгрыша РФПЛ. Также он сообщил, что в ближайшее время футболист подпишет контракт с одним из европейских клубов. В минувшем сезоне на счету Маргасова два результативные передачи и две желтые карточки в 25 поединках чемпионата России.

    – Сейчас Тимофей ждет, когда будут соблюдены последние формальности по поводу его контракта с новым клубом. Что за команда? Называть ее раньше времени не буду, но скажу, что это клуб не из России.

    – Почему Маргасов не остался в «Ростове»? Ведь он провел отличный сезон.

    – Просто появилась возможность уехать в Европу. Тимофей, потеряв и в деньгах, и в возможности сыграть в Лиге чемпионов, решил осуществить свою мечту.

    – Но готовился к сезону Маргасов с «Ростовом»?

    – Он честно отработал свой контракт до 30-го июня, после чего занимался уже индивидуально со своим фитнес-тренером.

    – Когда будет подписан контракт с новым клубом?

    – Уже на этой неделе.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    26.07.2016 14:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 27 июля 2016, 07:55

      Спортинг Лиссабон

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 26 июля 2016, 17:57

      польша максимум

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 26 июля 2016, 16:47

      Жаль конечно, но молодец что переходит в Европу, а не какой то соседний клуб на более жирные бабки.

      2
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      Рейтинг: +94

      Виталич 26 июля 2016, 15:44

      играл же в Сибири ничем особо не выделялся..а тут смотри как прибавил..и в Ростове неплохо отыграл и щас в Европу собрался..молодец..что сказать..удачи..

      3
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      Рейтинг: +75

      Pirboy71 26 июля 2016, 15:44

      Спасибо и удачи Тимофей, второй то с нами:)

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 26 июля 2016, 15:41

      Все правильно делает, надо пытаться пробиваться в Европе,а не выпрашивать жирный контракт в России

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 июля 2016, 15:21

      Жаль, что уходит из Ростова, но молодец , что впереди Европа. Удачи и меньше травм.

      4
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 26 июля 2016, 15:00

      в Португалию небось, к остальным нашим

      0
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      Рейтинг: +256

      Ris 26 июля 2016, 14:49

      Молодец. Удачи!

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