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    «Лион» опроверг слухи о предложении в размере 48 миллионов за Лаказетта

    «Лион» опроверг информацию местного издания о том, что «Арсенал» предложил за нападающего Александра Лаказетта 48 миллионов евро. Пресс-служба «ткачей» сообщила, что реальная сумма, предложенная «канонирами», составляет 35 миллионов, что не устроило руководство французского клуба.

    «Лион» категорически опровергает информацию, опубликованную сегодня Le Progrès, что «Арсеналом» было предложено 48 миллионов евро за Лаказетта. Сожалеем, что данное издание в очередной раз решило не оповещать нас перед публикацией заведомо неверных данных. В реальности «Арсенал» предлагал 35 миллионов, однако «Лион» отказался, так как Лаказетт является одним из лидеров клуба и незаменимым игроком», – говорится в сообщении.

    Источник: ФК «Лион»

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    26.07.2016 14:10
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