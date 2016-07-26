Сахо отправился в Англию по решению Клоппа

Сегодня стало известно, что защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо покинул расположение клуба в США. Он должен вернуться в Англию. Такое решение было принято лично наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Связано это с отношением Сахо к тренировочному лагерю в Лос-Анджелесе, а поводом послужила травма ахилла.

В то же время травмированные игроки Лукас Лейва и Джо Гомес остались в расположении мерсисайдцев, несмотря на то, что не смогут принять участие в предсезонных матчах, как и Сахо.