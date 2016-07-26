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    В интернете появились изображения новой формы «Зенита»

    В интернете появились изображения домашней и гостевой формы «Зенита», которая будет использоваться петербургским клубом в сезоне 2016/17. Официальная презентация формы ожидается завтра, 27 июля.

    Домашняя форма «Зенита» в сезоне 2016/17

    Домашний комплект формы петербуржцев выполнен в темно-синем и голубом цвете. С обеих сторон форму украшает полоса, напоминающая наградную ленту времен Петра 1. Шорты домашнего комплекта будут так же синими.

    Гостевая форма «Зенита» в сезоне 2016/17

    Гостевой комплект формы использует тот же шаблон, но основным цветом здесь является белый, плавно переходящий в светло-голубой. Основные детали новой формы впервые за долгое время выполнены в темно-синем цвете, тогда как раньше Nike использовал преимущественно лазурный цвет.

    Источник: Footyheadlines.com

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    26.07.2016 09:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 июля 2016, 16:11

      Голубой цвет немного смущает.

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 26 июля 2016, 13:46

      Главное чтоб играли как надо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 26 июля 2016, 13:40

      Нормалды)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +93

      barbardir 26 июля 2016, 13:39

      Надо каждый год на месте "Газпрома" размещать фотку их нового стадиона в его состоянии к началу сезона

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 > barbardir 26 июля 2016, 16:04

      При чём тут Газпром? Не они же строят стадион...

      0
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      Рейтинг: +7

      ds34eh 26 июля 2016, 10:35

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://u.to/UXcWDw

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 26 июля 2016, 10:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У ЦСКА Конь выбит, ну хоть бы миллиардный Крестовский выбили не говоря уже о бомжах)))

      -6
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      Рейтинг: +244

      Grelas > firs04 26 июля 2016, 10:02

      Вместо коня надо было голограмму с раскачивающимся Леней на кресле.

      10
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      Рейтинг: +244

      Grelas 26 июля 2016, 10:00

      Гостевую себе куплю, лазурная что-то слишком яркая и блестящая.

      1
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