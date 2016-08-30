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Футбольные мячи от Football Shopping – призы сезона в Конкурсе прогнозов

30 августа 2016, 10:50
4

Интернет-магазин футбольной атрибутики Football Shopping подарит два футбольных мяча призерам сезона Июль-Август 2016 в Конкурсе прогнозов.

Football Shopping представляет коллекции, выпущенные специально для футбольных клубов компаниями Adidas и Nike. Коллекции спортивной одежды для таких клубов, как «Ювентус», «Милан» и «Интер» представлены в этом интернет-магазине в эксклюзивном виде.

Найти свой идеальный подарок можно здесь.

А вот так выглядят футбольные мячи, которые достанутся призерам Конкурса прогнозов!

Конкурс прогнозов подходит к концу!

В этом сезоне у вас была возможность выиграть крутые призы:

1 место – Наушники ISPORT FREEDOM BLUETOOTH ON-EAR (GREEN) от американского бренда Monster и интервью на «Бомбардире»;

2 место – Наушники ISPORT STRIVE;

3 место – Футбольный мяч от интернет-магазина Football Shopping;

4 место – Футбольный мяч от интернет-магазина Football Shopping;

5 место – Скандально известную книгу анонимного игрока английской Премьер-лиги, «Секретный футболист. Изнанка футбольного мира» на русском языке.

А еще «Бомбардир» подарит 100 лучшим игрокам по 100 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба!

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru.

Источник: Бомбардир.ру
Работа сайта Ювентус Интер Милан
Комментарии (4)
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valencia 45
1469473469
Мячи видимо неплохие
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alex kidn
1469643284
Долгий сезон
Ответить
Untitled-1
1471264073
Хочется мяч. Дали бы хотя бы первой десятке(может попаду в нее;))
Ответить
солмон
1471270467
Болту подарят, ему нужнее
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