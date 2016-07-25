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    Жуков: «Буду стараться попасть в сборную России»

    Новичок «Урала» Георгий Жуков признался, что готов принять российское гражданство ради выступления за национальную сборную. Напомним, что 21-летний полузащитник родился в Казахстане, а вырос в Бельгии.

    «Поскольку я не сыграл ни одной официальной игры за главную сборную Казахстана, без проблем могу сменить спортивное гражданство. Но на момент старта РФПЛ я пока что буду считаться легионером.

    Что касается переезда в Россию, то, во-первых, здесь хороший уровень. В России я смогу прогрессировать в физическом, тактическом и психологическом плане. Во-вторых, здесь я надеюсь сменить свое спортивное гражданство на российское и буду стараться попасть в сборную России. Это моя мечта! В-третьих, я смотрел игры «Урала» прошлого сезона, мне импонирует игра команды. В прошлом сезоне заняли восьмое место, в этом году мы, надеюсь, поднимемся еще выше», – сказал Жуков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.07.2016 14:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 25 июля 2016, 15:49

      каждый считает себя достойным сборной штоле?

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Barsuk52 25 июля 2016, 16:23

      ну так после прошедшего Евро, даже пацаны у меня во дворе играющие в коробке и то с большей самоотдачей играют, не ждут говна, бухают в меру )))

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