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    Ломбертс: «Уход Широкова – большая потеря для российского футбола»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал решение хавбека Романа Широкова завершить карьеру профессионального футболиста.

    – Широков завершил карьеру?! А сколько ему лет? 34 (вздыхает). Что ж, для российского футбола это большая потеря. На мой взгляд, он сделал правильно, решив остановиться.

    Роман слишком часто менял клубы, что сказалось на его карьере, но свои лучшие годы провел в «Зените». Для меня было большой честью играть со столь большим футболистом, как Широков. У меня останутся только хорошие воспоминания о работе с ним. Желаю Роману всего наилучшего в следующем этапе его жизни.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2016 07:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 25 июля 2016, 12:14

      Состав сборной России должна завершит карьеру... Широков на мой взгляд один из лучших кто играл в составе сборной... защита вообще бревно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 25 июля 2016, 12:07

      Все его проблемы начались с поцелуя ромбика

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 25 июля 2016, 09:44

      В СТРАНЕ ОБЪЯВЛЕН ТРЕХДНЕВНЫЙ ТРАУР!!

      -1
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 25 июля 2016, 09:43

      Он от играл свое, уже давно. Потерей не считаю.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 25 июля 2016, 08:40

      Года 3-4 назад его уход был бы потерей, а сейчас это скорее плюс чем минус...

      4
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      Рейтинг: +508

      triton004 25 июля 2016, 08:04

      Большая потеря в том,что футболисты наши не стараются быть профессионалами

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 25 июля 2016, 07:37

      Говнистый, но игрок в общем то хороший.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > Ker0s 25 июля 2016, 08:47

      Был.

      4
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