Петреску: «Наша задача – выход в РФПЛ»

Главный тренер «Кубани» Дан Петреску дал оценку игре своей команды в стартовых матчах первенства ФНЛ.

– «Кубань» тяжело начала сезон: две ничьи и поражение. С чем это связано?

– За исключением трех игроков у нас собралась практически новая команда. Сейчас мы, можно сказать, знакомимся, притираемся друг к другу. На фоне не самых удачных результатов это выглядит не очень хорошо. Но от этого не уйти. И пока в этом основная проблема, которая переносится и на поле.

Создаем достаточно моментов, но не доводим их до логического завершения. Поэтому хочу, чтобы в линии атаки у нас появились два-три иностранца, которые смогли бы это сделать. Сроки поджимают. Главная проблема при поиске хороших нападающих – это соблюдение баланса в цене и качестве. Хорошие форварды, как правило, очень дорого стоят.

– Как оцените игру Обухова, который пришел в «Кубань» этим летом из «Спартака»?

– Ему было непросто играть против «Спартака-2». Все-таки вернулся туда, где вырос как игрок. Непростой момент в его жизни. Плюс сказалось то, что он присоединился к нашей команде не в лучшем физическом состоянии. Надеюсь, в ближайших матчах он доберет кондиции.

– Перед вами стоят все те же задачи – выход в РФПЛ?

– Естественно. Хотя по тому, как мы начали сезон, сложно предположить, что будет дальше. Сейчас нам необходимо как можно скорее добиться победы. Чтобы в моральном плане стало легче.