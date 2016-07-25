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Петреску: «Наша задача – выход в РФПЛ»

25 июля 2016, 06:50
5

Главный тренер «Кубани» Дан Петреску дал оценку игре своей команды в стартовых матчах первенства ФНЛ.

– «Кубань» тяжело начала сезон: две ничьи и поражение. С чем это связано?

– За исключением трех игроков у нас собралась практически новая команда. Сейчас мы, можно сказать, знакомимся, притираемся друг к другу. На фоне не самых удачных результатов это выглядит не очень хорошо. Но от этого не уйти. И пока в этом основная проблема, которая переносится и на поле.

Создаем достаточно моментов, но не доводим их до логического завершения. Поэтому хочу, чтобы в линии атаки у нас появились два-три иностранца, которые смогли бы это сделать. Сроки поджимают. Главная проблема при поиске хороших нападающих – это соблюдение баланса в цене и качестве. Хорошие форварды, как правило, очень дорого стоят.

– Как оцените игру Обухова, который пришел в «Кубань» этим летом из «Спартака»?

– Ему было непросто играть против «Спартака-2». Все-таки вернулся туда, где вырос как игрок. Непростой момент в его жизни. Плюс сказалось то, что он присоединился к нашей команде не в лучшем физическом состоянии. Надеюсь, в ближайших матчах он доберет кондиции.

– Перед вами стоят все те же задачи – выход в РФПЛ?

– Естественно. Хотя по тому, как мы начали сезон, сложно предположить, что будет дальше. Сейчас нам необходимо как можно скорее добиться победы. Чтобы в моральном плане стало легче.

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ) Петреску Дан
Комментарии (5)
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retiremen
1469424725
Исходя из методов руководства командой, товарищ Петреску, уже должен быть в отставке. По разным причинам: плохая дисциплина, не искренняя улыбка, медленная походка, жаркая погода и тд. На Кубани к сожалению поставили крест. Теперь это команда второй половины таблицы ФНЛ с заявленными амбициями на участие в лиге чемпионов. Ну не любит спорт нынешнее руководство края, что ты тут поделаешь. Радует, что Галицкий не руководство края.
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lex_ex
1469428068
удачи!
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Igorello97
1469435592
После трех матчей задача поменялась. Теперь нужно остаться в ФНЛ, а то ПФЛ это даже не дно, а ниже.
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BAIv
1469524328
наша задача играть ничейки
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serhz
1469525253
Выход в РФПЛ в другой стороне турнирной таблицы !!
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