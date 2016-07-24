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    Тихонов: «Широков может стать тренером, ведь он прекрасно разбирается в футболе»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал решение капитана сборной России Романа Широкова завершить футбольную карьеру.

    – Роман – взрослый человек, состоявшийся футболист, со светлой футбольной головой. Если он решил завершить карьеру, то нужно уважать его выбор. Широков провел яркую карьеру, мне было интересно и комфортно с ним работать – в «Химках» вместе играли, в «Краснодаре» я был помощником главного тренера.

    – Не рано ли он закончил с футболом?

    – Года два-три еще смог бы играть, но решение уже принято.

    – Видите ли вы Широкова в роли спортивного чиновника?

    – Трудно сказать. Все зависит от того, какие есть друзья, в какой сфере будешь работать.

    – Тренером может стать?

    – Почему нет? Он поработал со многими хорошими тренерами, прекрасно разбирается в футболе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2016 13:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 24 июля 2016, 17:39

      У нас в футболе все разбираются, а нормальными тренерами становятся единицы.

      0
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      Рейтинг: +13

      Трах- Тибетох 24 июля 2016, 15:29

      Давно ушло то время когда игрок даже пусть неплохой на чей то взгляд становился хорошим тренером и заявление Тихонова говорит о качестве наших тренеров с такими тренерами всегда будем там где есть учить нужно а учится не хотят да и преподователей не осталось выход один ездить по европам и учится а не цеплятся за один клуб и плыть по волне подвижники нужны фонаты Тарасовы(хоккей)

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 июля 2016, 15:12

      вот такой у нас футбол миллиарды народных денег в трубу а Игнашка 37-летний у нас оказывается лучший весь и всех футбольных людей на Колыму сослать как врагов народа

      -1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 24 июля 2016, 13:40

      Сначала школу нужно закончить.

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