Тихонов: «Широков может стать тренером, ведь он прекрасно разбирается в футболе»

У нас в футболе все разбираются, а нормальными тренерами становятся единицы.
Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал решение капитана сборной России Романа Широкова завершить футбольную карьеру.
– Роман – взрослый человек, состоявшийся футболист, со светлой футбольной головой. Если он решил завершить карьеру, то нужно уважать его выбор. Широков провел яркую карьеру, мне было интересно и комфортно с ним работать – в «Химках» вместе играли, в «Краснодаре» я был помощником главного тренера.
– Не рано ли он закончил с футболом?
– Года два-три еще смог бы играть, но решение уже принято.
– Видите ли вы Широкова в роли спортивного чиновника?
– Трудно сказать. Все зависит от того, какие есть друзья, в какой сфере будешь работать.
– Тренером может стать?
– Почему нет? Он поработал со многими хорошими тренерами, прекрасно разбирается в футболе.