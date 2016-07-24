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    Радимов: «Широков входит в число 20 лучших футболистов за всю историю России»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал решение полузащитника ЦСКА Романа Широкова завершить футбольную карьеру.

    «Могу сказать о Романе только хорошее. Мы с ним довольно часто общаемся, для меня он очень положительный и отличный друг. Что касается футбольных качеств, то тут даже нечего говорить, его титулы говорят сами за себя, он признавался лучшим футболистом страны.

    Схож ли по уровню игры Широков с Андреем Аршавиным? Если быть честным, то Аршавин – это уникум нашего футбола, лучший игрок в российской истории. Но и Широкова в символическую сборную я бы включил, в число двадцати лучших футболистов он точно входит. Всегда рад его видеть в «Зените-2», дорога для него туда открыта», – отметил Радимов.

    Источник: ТАСС

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    24.07.2016 12:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +272

      Inks 24 июля 2016, 22:06

      Согласен, что он один из лучших. В свои лучшие годы он был единственным игроком европейского уровня в сборной

      0
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      Рейтинг: +24

      seawave 24 июля 2016, 17:01

      Ого! В какую 20ку???? Если только в 20ку долбо...бов.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Трах- Тибетох 24 июля 2016, 15:19

      Радимов ты сам то в футболе никто а если у тебя Широков в 20е то тебя нужно гнать из школы поганой метлой

      -1
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 24 июля 2016, 15:18

      Да, Радимов. Не угадал ты с составом.

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 24 июля 2016, 13:13

      За всю историю России? Почти 2000 лет назад существовал футбол? Классное заявление! Что касается современной российской истории, которой чуть больше 20 лет, то я сомневаюсь в том, что за это время наберётся 20 выдающихся российских игроков.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +79

      Стас85 24 июля 2016, 13:12

      ну все таки дважды футболист года в стране был...

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 июля 2016, 12:21

      Широков в топ 20!? Это диагноз российского футбола.

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 24 июля 2016, 12:19

      Он хороший футболист, но не лучший это точно. Ни о какой топ-20 тут говорить не приходится, обычный добротный футболист и не более.

      1
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      Рейтинг: +8017

      nik55 24 июля 2016, 12:17

      20 футболистов зенита--тогда да

      1
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