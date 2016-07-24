Непомнящий: «Не знаешь, откуда ждать угрозы от «Зенита»

Известный тренер Валерий Непомнящий дал оценку игре «Зенита» в матче с ЦСКА (1:0) за Суперкубок России.

«Зенит» приятно удивил. Команда на ходу, хорошее движение. Каждый знает свой маневр. Отмечу Шатова,Смольникова, Маурисио. Раньше достаточно было закрыть Халка с Данни – и у «Зенита» начинались проблемы. Теперь против него играть сложнее.

Не знаешь, откуда ждать опасности. Все линии работают равномерно, на первый план выходят коллективные взаимодействия. Игра плотная, жесткая. При потере мяча «Зенит» сразу оказывает на соперника мощное давление», – заявил Непомнящий.