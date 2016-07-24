Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Непомнящий: «У Кержакова проблемы со скоростью принятия решений»

    Известный тренер Валерий Непомнящий дал оценку нынешнему состоянию нападающего «Зенита» Александра Кержакова.

    «Не обязательно быстро бегать. Намного важнее скорость принятия решений. Вот тут у Саши не все получается. Порой замешкался на долю секунды – и момент упущен. Ноги должны быть свежее. А он пока не набрал оптимальные кондиции. Но Кержаков предан футболу, готов вкалывать с утра до вечера. Желание вернуться на прежний уровень – огромное. За это ему воздастся», – заявил Непомнящий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2016 10:11
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 25 июля 2016, 00:13

      Скорость принятия у него хорошая. Только он забывает, чего принял. Непомнящий.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 24 июля 2016, 14:47

      Дзюба вообще лишний в Зените пусть лучше Керж в основе играет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -17

      -SHERLS 24 июля 2016, 10:28

      Посмотрел вчера на Кержакова,стало понятно футбола в России не будет с таким подходом к делу,может оно и к лучшему,целее будут народные деньги,хотя на врядли!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 июля 2016, 10:28

      Непомнящий!? а что тогда говорить о Дзюбе?!!!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11