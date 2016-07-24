Непомнящий: «У Кержакова проблемы со скоростью принятия решений»

Скорость принятия у него хорошая. Только он забывает, чего принял. Непомнящий.
Известный тренер Валерий Непомнящий дал оценку нынешнему состоянию нападающего «Зенита» Александра Кержакова.
«Не обязательно быстро бегать. Намного важнее скорость принятия решений. Вот тут у Саши не все получается. Порой замешкался на долю секунды – и момент упущен. Ноги должны быть свежее. А он пока не набрал оптимальные кондиции. Но Кержаков предан футболу, готов вкалывать с утра до вечера. Желание вернуться на прежний уровень – огромное. За это ему воздастся», – заявил Непомнящий.