Непомнящий: «У Кержакова проблемы со скоростью принятия решений»

Известный тренер Валерий Непомнящий дал оценку нынешнему состоянию нападающего «Зенита» Александра Кержакова.

«Не обязательно быстро бегать. Намного важнее скорость принятия решений. Вот тут у Саши не все получается. Порой замешкался на долю секунды – и момент упущен. Ноги должны быть свежее. А он пока не набрал оптимальные кондиции. Но Кержаков предан футболу, готов вкалывать с утра до вечера. Желание вернуться на прежний уровень – огромное. За это ему воздастся», – заявил Непомнящий.