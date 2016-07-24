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Непомнящий: «У Кержакова проблемы со скоростью принятия решений»

24 июля 2016, 10:11
4

Известный тренер Валерий Непомнящий дал оценку нынешнему состоянию нападающего «Зенита» Александра Кержакова.

«Не обязательно быстро бегать. Намного важнее скорость принятия решений. Вот тут у Саши не все получается. Порой замешкался на долю секунды – и момент упущен. Ноги должны быть свежее. А он пока не набрал оптимальные кондиции. Но Кержаков предан футболу, готов вкалывать с утра до вечера. Желание вернуться на прежний уровень – огромное. За это ему воздастся», – заявил Непомнящий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Непомнящий Валерий
Комментарии (4)
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Garrincha58
1469345297
Непомнящий!? а что тогда говорить о Дзюбе?!!!
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-SHERLS
1469345314
Посмотрел вчера на Кержакова,стало понятно футбола в России не будет с таким подходом к делу,может оно и к лучшему,целее будут народные деньги,хотя на врядли!
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babenko1977
1469360865
Дзюба вообще лишний в Зените пусть лучше Керж в основе играет
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Бриг
1469394781
Скорость принятия у него хорошая. Только он забывает, чего принял. Непомнящий.
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