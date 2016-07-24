Минасов: «Широков со временем способен вывести российский футбол на новый уровень»

Агент Арсен Минасов, представляющий интересы полузащитника Романа Широкова, отметил, что 35-летний игрок имел предложения от некоторых клубов, однако ответил на них отказом по спортивным причинам. Напомним, сегодня экс-хавбек «Зенита», «Спартака», ЦСКА и сборной России объявил о завершении карьеры игрока.

«Никогда не говори никогда, но на сегодняшний день Роман принял решение о завершении карьеры. Предложения действительно были, но они не устроили, в первую очередь, по спортивным причинам. Речи о какой-то финансовой составляющей не идет. Просто амбиции этих клубов не соответствовали амбициям Романа.

По поводу будущего пока ничего не известно. Роман думает о том, чтобы остаться в футболе. Мне бы этого очень хотелось. Потому что такой человек со временем способен вывести наш футбол на новый уровень», – сказал Минасов