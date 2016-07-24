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  • Минасов: «Широков со временем способен вывести российский футбол на новый уровень»

Минасов: «Широков со временем способен вывести российский футбол на новый уровень»

24 июля 2016, 00:23
10

Агент Арсен Минасов, представляющий интересы полузащитника Романа Широкова, отметил, что 35-летний игрок имел предложения от некоторых клубов, однако ответил на них отказом по спортивным причинам. Напомним, сегодня экс-хавбек «Зенита», «Спартака», ЦСКА и сборной России объявил о завершении карьеры игрока.

«Никогда не говори никогда, но на сегодняшний день Роман принял решение о завершении карьеры. Предложения действительно были, но они не устроили, в первую очередь, по спортивным причинам. Речи о какой-то финансовой составляющей не идет. Просто амбиции этих клубов не соответствовали амбициям Романа.

По поводу будущего пока ничего не известно. Роман думает о том, чтобы остаться в футболе. Мне бы этого очень хотелось. Потому что такой человек со временем способен вывести наш футбол на новый уровень», – сказал Минасов

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (10)
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Aztec58
1469310158
Ага, отведи его в Армавир.
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TERIA-76
1469341355
А он наверное хотел в АПЛ поиграть)))
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yorgenbarenz
1469342072
Всё правильно.Сначала Сусанин завёл,а потом выведет.))
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опус 2
1469344928
Какой человек ? На какой новый уровень он выведет наш футбол ? Что за чушь !
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nik55
1469352138
уровень двора-или колхозной команды трактористов?
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headdevil
1469360108
Широков- это Бубнов для наших будущих детей или внуков
Ответить
hunta
1469362710
"Роман принял решение о завершении карьеры", как это правильно...
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Молчуновский
1469362896
Да, Минасов. Теперь тебе не будет перепадать проценты с Роминой зарплаты.
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