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Кононов: «Нам будет непросто в матче с «Биркиркарой»

23 июля 2016, 10:23
4

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов дал оценку игре своих подопечных в товарищеском матче с тульским «Арсеналом» (4:0). Специалист охарактеризовал и будущего соперника быков в третьем квалификационном раунде Лиги Европы – «Биркиркару» (Мальта).

«Игрой определенными моментами мы довольны. Конечно, есть над чем работать. Результат хороший – четыре мяча забили. Но нельзя говорить по этой игре, что мы уже на 100 % подошли к чемпионату. Если мы забили и забили нападающие, то, в первую очередь, доволен линией нападения. Что касается игры в отборе мяча и контратак соперника, то были определенные упущения. Над этим надо работать. Полузащита, в принципе, сыграла достаточно ровно.

Надо уважать команду с Мальты. Она обыграла хороший клуб и, конечно, это говорит о том, что команда непростая, достаточно интересная. Будем анализировать, готовиться очень-очень серьезно. Нам будет непросто. Все-таки первая игра и она пройдет на выезде. Надо подойти очень собрано к этим играм, в первую очередь, к первой игре», – заявил Кононов.

Источник: ФК «Краснодар»
Лига Европы Краснодар Биркиркара Кононов Олег
Комментарии (4)
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acer2003
1469259811
Да, в первом раунде Широкий Берег выбили, во втором Хартс. Явно не мальчишки с рогаткой
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1bear
1469265548
...любого соперника надо уважать... ...но мальтийцев просто обязаны обыгрывать и в гостях...
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Serjoga
1469372226
Не перестраховаться бы!
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