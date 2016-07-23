Кононов: «Нам будет непросто в матче с «Биркиркарой»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов дал оценку игре своих подопечных в товарищеском матче с тульским «Арсеналом» (4:0). Специалист охарактеризовал и будущего соперника быков в третьем квалификационном раунде Лиги Европы – «Биркиркару» (Мальта).

«Игрой определенными моментами мы довольны. Конечно, есть над чем работать. Результат хороший – четыре мяча забили. Но нельзя говорить по этой игре, что мы уже на 100 % подошли к чемпионату. Если мы забили и забили нападающие, то, в первую очередь, доволен линией нападения. Что касается игры в отборе мяча и контратак соперника, то были определенные упущения. Над этим надо работать. Полузащита, в принципе, сыграла достаточно ровно.

Надо уважать команду с Мальты. Она обыграла хороший клуб и, конечно, это говорит о том, что команда непростая, достаточно интересная. Будем анализировать, готовиться очень-очень серьезно. Нам будет непросто. Все-таки первая игра и она пройдет на выезде. Надо подойти очень собрано к этим играм, в первую очередь, к первой игре», – заявил Кононов.