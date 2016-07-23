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    Новобранец «Зенита» Мак попрощался с ПАОК

    Новичок «Зенита» Роберт Мак через социальную сеть Instagram попрощался со своим бывшим клубом — греческим ПАОК.

    «Я провел в команде два удивительных года, и вот теперь пришло время расстаться. Хочу поблагодарить мистера Саввиди, который верил в меня. Он очень любит ПАОК. Хочу выразить слова признательности партнерам, тренерам, всем работникам клуба. И, конечно, говорю спасибо невероятным болельщикам команды, которые любили меня с самого начала моего пребывания в команде. Желаю ПАОК биться на поле и завоевать титул», – написал Мак.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2016 09:32
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