Аэропорт Мадейры получит имя Роналду

Аэропорт Мадейры получит имя нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Отныне он будет носить название «Аэропорт Мадейры Криштиану Роналду». Региональный совет острова уже поддержал решении о переименовании.

Напомним, 31-летний игрок является уроженцем главного города Мадейры – Фуншала. Португальцы стали в этом году чемпионами Европы, переиграв в финале сборную Франции (1:0). Сам Роналду в решающем поединке покинул поле из-за травмы еще в середине первого тайма, что не стало препятствием для итоговой победы подопечных Фернанду Сантуша.