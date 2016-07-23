Адриано сменит «Барселону» на «Бешикташ»

Защитник «Барселоны» Адриано Коррейя может перебраться в Турцию, где его хочет видеть «Бешикташ». Сообщается, что бразилец дал согласие «черным орлам», однако, между клубами никакой договоренности нет.

Сине-гранатовые хотят выручить за 31-летнего игрока хоть какую-либо сумму, в то время как сам он надеется покинуть каталонцев в статусе свободного агента. При этом, в планы главного тренера Луиса Энрике Адриано не входит.

В прошлом розыгрыше Примеры в активе футболиста всего восемь поединков и одна голевая передача.