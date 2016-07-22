Автор петиции о роспуске сборной России встретится с Мутко

Автор петиции о роспуске сборной России по футболу Артем Хасанов обозначил расширенные требования к Министерству спорта РФ.

«Мы согласились встретиться с министром Мутко, пора переходить от слов к делу. Официальное согласие на встречу отправил вчера. Конкретизировал вопросы, которые надо обсудить. Необходимо провести самоанализ сборной, анализ реакции общества и болельщиков, наладить диалог футболистов сборной и болельщиков как фактор, повышающий зрительский интерес к матчам чемпионата.

Нужно решить проблемы отсутствия научно-образовательных и тренировочных центров подготовки юных футболистов, материально-технической базы их подготовки, наладить мотивационные механизмы и оценку результативности работы детских тренеров. Нужно наладить систему финансирования в российском футболе и устранить ее противоречие рыночным механизмам. Нужна система взаимодействия субъектов футбола, как между собой так и с органами исполнительной власти субъектов федерации. Также нужно ввести отчуждение экспертного сообщества и болельщиков от решений принимаемых РФС и ввести ответственность должностных лиц футбольного союза за выступление футбольной сборной страны.

Все эти требования нужно выполнить до 2018 года, с подписантами готов доработать конкретику и ситуацию по регионам. Как показало исследование ВЦИОМ, 52% опрошенных готовы подписать петицию, только у них нет возможности. Мы хотим предоставить им эту возможность через сообщения о петиции через знакомых, друзей, соклубников. Это наш мирный протест, и он действует через сообщения», – сообщил Хасанов.