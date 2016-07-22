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Автор петиции о роспуске сборной России встретится с Мутко

22 июля 2016, 09:50
10

Автор петиции о роспуске сборной России по футболу Артем Хасанов обозначил расширенные требования к Министерству спорта РФ.

«Мы согласились встретиться с министром Мутко, пора переходить от слов к делу. Официальное согласие на встречу отправил вчера. Конкретизировал вопросы, которые надо обсудить. Необходимо провести самоанализ сборной, анализ реакции общества и болельщиков, наладить диалог футболистов сборной и болельщиков как фактор, повышающий зрительский интерес к матчам чемпионата.

Нужно решить проблемы отсутствия научно-образовательных и тренировочных центров подготовки юных футболистов, материально-технической базы их подготовки, наладить мотивационные механизмы и оценку результативности работы детских тренеров. Нужно наладить систему финансирования в российском футболе и устранить ее противоречие рыночным механизмам. Нужна система взаимодействия субъектов футбола, как между собой так и с органами исполнительной власти субъектов федерации. Также нужно ввести отчуждение экспертного сообщества и болельщиков от решений принимаемых РФС и ввести ответственность должностных лиц футбольного союза за выступление футбольной сборной страны.

Все эти требования нужно выполнить до 2018 года, с подписантами готов доработать конкретику и ситуацию по регионам. Как показало исследование ВЦИОМ, 52% опрошенных готовы подписать петицию, только у них нет возможности. Мы хотим предоставить им эту возможность через сообщения о петиции через знакомых, друзей, соклубников. Это наш мирный протест, и он действует через сообщения», – сообщил Хасанов.

Источник: ТАСС
Россия Россия Мутко Виталий
Комментарии (10)
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Китaец
1469171022
Надеюсь под присмотром санитаров
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Su27Flanker
1469174069
Типа вот появился артем и сейчас все будет...проблемы и методы их решения давно всем известны и не надо из себя умника строить и самого заботливого...
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yorgenbarenz
1469175098
Очень витиевато излагает.Мудко обзавидуется .
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takca
1469176824
Эту маленькую квадратную деревяшку надо засунуть очень далеко а не раскручивать как что то новое. Они видишь ли согласились встретиться с министром а сам хасанчик футбол видел только по телику да и то в записи.
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subbotaspartak
1469179075
Понял мутко, как надо свистеть? При этом самому ничего не надо уметь. Таких свистунов было много у дел, Да и ты , мутко, по ходу не всё отсвистел.
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Шнюхинс
1469180875
Нужно наладить систему финансирования в российском футболе и устранить ее противоречие рыночным механизмам. Какое финансирование в пизду????????? вот с зарплат футболистов все и вычитывайте
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Kosmotoga
1469188066
у автора петиции нет шансов , министр хорошо подвешен на язык. Поэтому дальше разговоров ничего не пойдёт. Для остальных советую посмотреть последнюю пресконференцию его которая была сразу после окончательного принятия решения отстранить наших легкоатлетов.Этого только и ждут лишь бы остранить.Прийдёт новый министр такой как фурсенко вы все аху...те....вам лишь бы уволить кого нибудь.А вы уверены что придёт не хуже?
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Алексей1988
1469193307
абоссать этого тупаря, автора петиции )
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