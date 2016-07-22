«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» дадут старт Международному кубку чемпионов

22 июля в Китае стартует Международный кубок чемпионов. Турнир откроют «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия», которые сойдутся в борьбе в 15:00 по московскому времени.

Манкунианцы, еще ни разу не побеждавшие своего предстоящего соперника, будут нацелены только на победу, ведь в это межсезонье клуб возглавил Жозе Моуринью, желающий выигрывать абсолютно в любом матче. Также стоит отметить, что против своей бывшей команды сможет сыграть полузащитник «красных дьяволов» Генрих Мхитарян, защищавший цвета «Боруссии» еще в прошлом сезоне.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка «Манчестер Юнайтед» – «Боруссия» Д. Начало игры в 15:00 мск. Не пропустите!