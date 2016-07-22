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    «Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» дадут старт Международному кубку чемпионов

    22 июля в Китае стартует Международный кубок чемпионов. Турнир откроют «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия», которые сойдутся в борьбе в 15:00 по московскому времени.

    Манкунианцы, еще ни разу не побеждавшие своего предстоящего соперника, будут нацелены только на победу, ведь в это межсезонье клуб возглавил Жозе Моуринью, желающий выигрывать абсолютно в любом матче. Также стоит отметить, что против своей бывшей команды сможет сыграть полузащитник «красных дьяволов» Генрих Мхитарян, защищавший цвета «Боруссии» еще в прошлом сезоне.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка «Манчестер Юнайтед» – «Боруссия» Д. Начало игры в 15:00 мск. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2016 14:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -90

      Raider26 22 июля 2016, 09:51

      А МЮ каким боком чемпион?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -66

      prosport69 > Raider26 22 июля 2016, 09:55

      Им важно было пригласить топ-клубы. Боруссия тоже не чемпион

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Raider26 22 июля 2016, 17:52

      это условное название турне) раньше просто товарняки играли все клубы, а щас в формате турнира, хоть и незначимого

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 22 июля 2016, 09:41

      надеюсь на красивый и открытый футбол...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 22 июля 2016, 08:07

      это что еще за хрень...

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > bolela_16 22 июля 2016, 08:50

      Интересно, что российских команд нет.

      -1
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