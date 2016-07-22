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    Глушаков: «Буду делать все возможное, чтобы помочь «Спартаку» в качестве капитана»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от того, что в предстоящем сезоне он будет капитаном красно-белых.

    «Буду делать все возможное, чтобы помочь «Спартаку» и всем ребятам в команде. Не задумывался, кто будет капитаном, до голосования. Атмосфера сейчас в команде хорошая, не стоит ничего портить.

    Капитан команды – не должность, это чуть большая ответственность, чем у любого другого футболиста команды. Понимаю, теперь ребята будут обращаться ко мне с просьбами пообщаться с тренерским штабом», – сказал Глушаков.

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.07.2016 06:27
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