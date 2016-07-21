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  • Сонг: «Через четыре года «Рубин» должен стать одним из лидеров в России»

Сонг: «Через четыре года «Рубин» должен стать одним из лидеров в России»

21 июля 2016, 20:30
13

Новичок «Рубина» Александр Сонг рассказал о своем переходе в казанский клуб.

«Я неплохо знаю «Рубин» и был с ним знаком еще до перехода. Знаю, что этот клуб был чемпионом России, а также успешно выступал в еврокубках и обыгрывал «Барселону» на ее поле со счетом 2:1. Более того, прежде чем перейти, я советовался со своими друзьями и товарищами, которые играли в России. Они хорошо отзывались о стране и о «Рубине», поэтому принял решение переехать сюда.

Сегодня я вышел на тренировку и увидел потрясающую атмосферу. Вся команда усердно работает, и в то же время все игроки могут немного посмеяться. Еще очень здорово, когда есть такие ребята, как Рыжиков. Этакий большой заводила. Это прекрасно, когда в клубе такая атмосфера.

Я разговаривал с руководством клуба, и мне рассказали, какой проект строится в Казани и о том, что в ближайшие четыре года «Рубин» должен стать одним из лидеров в России. Я очень рад быть участником этого проекта. До этого играл в таких командах, как «Барселона» и «Арсенал». Эти клубы всегда ставят перед собой высокие задачи, и нынешними планами «Рубина» я был также впечатлен. Счастлив присоединиться к команде», – заявил Сонг в интервью клубной пресс-службе.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин Сонг Александр
Комментарии (13)
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compka
1469122798
У Сонга контракт раньше закончится, между строк читаем, что можно расслабиться...
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андрей андреев
1469122979
Ему "забыли " сказать,что тогда был Бердыев
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88serega88
1469123015
ну это канешно круто для Рубина и для нашего чемпа
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Сергей Свояк
1469128309
На официальном сайте нет информации про трансфер Сонга...
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Саня БУБА
1469131894
...какая то дурная фраза вырвана из контекста...причем - чужая!!!....рубин будет чемпионом уже в этом сезоне!!!...спартак будет вторым...терек - третий
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Саня БУБА
1469135469
....еще раз напоминаю: отменять нах лимит!!! (хватит кормить агентов и их лоббистов из рфс)...создадим здоровую конкуренцию...это первое!!!...второе: создадим систему поиска и продвижения талантов в академии ( а не как сейчас: за папино бабло...кто знаком с темой, меня поймет)
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VVM1964
1469137776
ДАЖЕ КОММЕНТИРОВАТЬ ЭТОТ БРЕД - ЛЕНЬ .
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multiscan
1469138589
Ещё играть не начал, а уже лижет!
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