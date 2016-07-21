Сонг: «Через четыре года «Рубин» должен стать одним из лидеров в России»

Новичок «Рубина» Александр Сонг рассказал о своем переходе в казанский клуб.

«Я неплохо знаю «Рубин» и был с ним знаком еще до перехода. Знаю, что этот клуб был чемпионом России, а также успешно выступал в еврокубках и обыгрывал «Барселону» на ее поле со счетом 2:1. Более того, прежде чем перейти, я советовался со своими друзьями и товарищами, которые играли в России. Они хорошо отзывались о стране и о «Рубине», поэтому принял решение переехать сюда.



Сегодня я вышел на тренировку и увидел потрясающую атмосферу. Вся команда усердно работает, и в то же время все игроки могут немного посмеяться. Еще очень здорово, когда есть такие ребята, как Рыжиков. Этакий большой заводила. Это прекрасно, когда в клубе такая атмосфера.



Я разговаривал с руководством клуба, и мне рассказали, какой проект строится в Казани и о том, что в ближайшие четыре года «Рубин» должен стать одним из лидеров в России. Я очень рад быть участником этого проекта. До этого играл в таких командах, как «Барселона» и «Арсенал». Эти клубы всегда ставят перед собой высокие задачи, и нынешними планами «Рубина» я был также впечатлен. Счастлив присоединиться к команде», – заявил Сонг в интервью клубной пресс-службе.