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    Писарев: «Мнения о лимите на легионеров разделились пополам»

    Тренер молодежной сборной России Николай Писарев высказал свое мнение о выступлении национальной команды на Евро-2016 и рассказал о ходе заседания технического комитета РФС.

    «Сборная России могла выступить лучше на чемпионате Европы. Теперь, понимая прошлые ошибки, тренерский штаб Слуцкого многие вещи сделал бы по-другому. Есть пища для размышлений при подготовке к домашнему чемпионату мира.

    Лимит и потолок зарплат – это вопросы к Исполкому. Я не финансист, но шла жаркая дискуссия. Были как сторонники оставить лимит, так и те, кто был против. Мнения разделились пополам. На Исполкоме озвучим это еще раз, но единогласного мнения не было.

    Будущий тренер будет россиянином. Мало того, не только тренер, но и его тренерский штаб должен быть «освобожденным». Раньше я считал, что неплохо, когда есть какие-то блоки – ЦСКА, «Зенит», и неплохо брать оттуда не только массажистов, но и вторых тренеров. Оказалось, что это неправильно. Будем равняться на это.

    Слуцкий получил хоть и негативный, но неоценимый опыт. Жаль, что он не захотел продолжать дальше. Думаю, у него могло бы получиться.

    Обсуждали поступок Мамаева и Кокорина. Каждый из нас в будущей работе использует эту информацию. Хорошо, что и Мамаев, вслед за Кокориным, извинился. Значит, он созрел для этого. Я это только приветствую. Сейчас ситуация успокоится и все начнут говорить о футболе. Через неделю – старт чемпионата, надо сосредоточится на нем», – заявил Писарев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.07.2016 19:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 21 июля 2016, 22:09

      Да все норм,начнется чемп интересно поглядеть на новые ростов рубин зенит вечный спартак

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