«Челси» расстанется с Куадрадо за 30 миллионов

«Челси» принял решение расстаться с нападающим Хуаном Куадрадо. Сообщается, что новый главный тренер синих Антонио Конте не рассчитывает на колумбийца.

Потенциальным покупателям, в числе которых называются «Интер», «Милан» и «Ювентус», придется выложить 30 миллионов евро, которые хочет получить руководство лондонцев за 28-летнего игрока.

Отметим, что в туринском клубе Куадрадо провел минувший сезон на правах аренды. В составе «старой синьоры» он принял участие в 27 поединках Серии А, забив четыре гола и сделав пять результативных передач.