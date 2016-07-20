«Герта» подписала контракт с Дудой

«Герта» официально объявила о подписании контракта с хавбеком «Легии» Ондреем Дудой. Словак заключил с берлинским клубом пятилетнее соглашение. Финансовые подробности сделки не сообщаются, но по информации СМИ, трансфер 21-летнего игрока обошелся «старой даме» в 3,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Дуда принял участие в 43 матчах во всех турнирах, отметившись пятью голами. На чемпионате Европы-2016 в активе полузащитника три встречи в составе сборной Словакии и один забитый мяч.