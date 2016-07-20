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    Ловчев: «Мамаев с Кокориным могут вести себя как хотят, потому что у них есть бабло»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказал свое мнение относительно возвращения с основной состав своих клубов хавбека «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина. 27-летний полузащитник вчера уже провел тренировку с «основой» «быков», но при этом он не был внесен в заявку краснодарцев на третий квалификационный раунд Лиги Европы. Что касается форварда сине-бело-голубых, то его возвращение в первую команду должно состояться в ближайшее время.

    Напомним, оба игрока были исключены из основных составов за поведение в ночном клубе Twiga в Монте-Карло после провального выступления сборной России на Евро-2016.

    Как известно, оба игрока были наказаны клубами за появление в ночном клубе в Монако после вылета сборной России Евро-2016.

    «Если бы Кокорин и Мамаев ничего не стоили, наверное, их воспитывали бы. Но речь идет о товарно-рыночных отношениях. Чтобы продать игроков, они должны играть и тренироваться. Наш футбол развращен деньгами. И сделать сейчас мало что можно.

    «Краснодар» своими действиями хочет показать, что игрок наказан. Но, по большому счету, все это не выглядит, как наказание. Это и про случай с Кокориным могу сказать. Оба все равно будут считать, что они правы, вне зависимости от того принесены извинения или нет. В нашей стране балом правит бабло. А так как оно у этих двух людей есть, они могут вести себя, как хотят. Я бы очень не хотел, чтобы Кокорин и Мамаев когда-нибудь увидели, что так, как они ведут себя сейчас, когда-нибудь вели себя их дети», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.07.2016 19:40
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 21 июля 2016, 04:41

      так для этого же лимит придумали, получайте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 20 июля 2016, 23:01

      Отберите у них бабло, и вы увидите 2-х обиженных подростков с порочными наклонностями.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 20 июля 2016, 22:27

      Ну, они же не ползали по асфальту, напившись паленки. В приличном месте выпили хороших напитков, доставили дамам удовольствие, как они это понимают. Ловчев сам вспоминал, как они бухали в его годы. А ума у футболистов и быть не может - по голове-то все время стучат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      477 20 июля 2016, 22:11

      Что это за чмо РМЗ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 20 июля 2016, 20:45

      завидуй молча

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 20 июля 2016, 20:42

      А у тебя нет....)

      -1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 июля 2016, 20:16

      Жень а у тибья бабла НЭТ, вот и качивряжешься...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 20 июля 2016, 20:15

      Ди и хватит бы уже про них

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 20 июля 2016, 19:49

      Хоть кто-то понял))

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > AtticusFinch 20 июля 2016, 20:45

      Он тоже хочет стать извращенцем?)

      0
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