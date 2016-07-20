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  • Аленичев: «Давайте верить, что сборная России не провалит ЧМ-2018»

Аленичев: «Давайте верить, что сборная России не провалит ЧМ-2018»

20 июля 2016, 18:10
15

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата Европы во Франции.

– Вам турнир в целом понравился?

– Признаться, мне не очень импонирует формат, при котором из группы выходят даже с третьего места. Слишком много команд попадает в плей-офф, как-то все размыто... С другой стороны, Португалия в группе осталась третьей, а потом стала чемпионом Европы. Разве португальцы со мной согласятся?

– Как оцените выступление на этом турнире сборной России и работу ее главного тренера?

– Без комментариев: на эту тему высказываться не буду.

– Чемпионат Европы мы позорно провалили. Есть ли у нас шанс не провалить домашний чемпионат мира?

– С организационной точки зрения мы точно будем на высоте. Что касается нашей сборной, всегда хочется верить в лучшее. Давайте верить.

Источник: «Советский спорт»
Россия Спартак Россия Аленичев Дмитрий
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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343443
1469028095
Правильно не провалят.Им там появляться нечего,а то вообще обосруться и страну в хлам опозорят
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Sergej-74
1469029358
только и остаеться что верить
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acer2003
1469029743
Свежо предание, да верится с трудом. Дай Бог
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Дон Посей
1469032689
Для начала давайте верить, что ЧМ-18 не отберут у России...
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Китaец
1469035500
Схуяли взяться другому результату? В группе играем - уже чудо. Смотрите результаты прошлых выступлений на крупных турнирах. Везде хуй а на ЧМ раз и вышли из групы? Верьте, потом снова тренера хуесосить будете. Но уже, надеюсь, будет не мудко, а другой виноватый и нихуя не изменится. Потому что ебланы с петицией лечат следствие а не причину.
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koli4ka
1469035586
А шо выйдем из краснодарской группы???
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koli4ka
1469036429
Димон вы не сепаритист,вы реалист????
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Lamantyn
1469038142
Грустно было на ЧЕ ... скорее всего та же картина буде и на ЧМ если конечно ничего не переиграют, а то и чемп отберут и признают в допинге футболистов... будет смешно аутсайдеры да еще и под допингом..) хотя у наших допинг это шампанское видимо да кальян..;)
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Fju-2
1469040827
Дима, верим!
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Black Giz
1469085029
А у нас нет выбора. Остается только верить.
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