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  • Тульский «Арсенал» планирует войти в десятку лучших команд чемпионата России

Тульский «Арсенал» планирует войти в десятку лучших команд чемпионата России

20 июля 2016, 14:12
5

Генеральный директор тульского «Арсенала» Андрей Никитин рассказал о целях команды на предстоящий сезон.

«Нам поставлена задача временно исполняющим обязанности губернатора, поставлена задача попечительским советом, где присутствует наш генеральный спонсор «Ростех». Задача – быть в десятке. Сергей Александрович Павлов подтвердил, сказал, что это возможно, и мы на это работаем.

Кубок мы не обсуждали. Конечно, если получится, надо стремиться к тому, чтобы брать трофеи. Если говорить о кубковых играх, я думаю, мы должны здесь показать какой-то свой уровень. Команда сейчас набирает ход. Понятно, что недавняя игра с ЦСКА показала еще какие-то наши проблемы, но это тренировочная игра. В ней тренерский состав варьировал различные комбинации игроков, которые будут сыгрываться, и поэтому это очень информативная игра для нас. Очень рады, что нам удалось договориться с такими грандами, как ЦСКА и «Краснодар». С последним мы играем 21 июля. Перед началом сезона это очень здорово», – сказал Никитин.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал
Комментарии (5)
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Asbjorn
1469013806
Усиливаться надо тогда
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Krasnodar 123
1469014725
УДАЧИ! ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ, ЦЕЛИ ЯСНЫ- ЗА РАБОТУ ТОВАРИЩИ , КАК ГОВОРИЛ ВОЛЮНТАРИСТ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ!
Ответить
denisov
1469015366
Удачи
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KorolShut
1469026637
В тройке будете, в нижней. Лестером себя возомнили
Ответить
VVM1964
1469029123
" НАШЕМУ ТЕЛЯТИ - ДА ВОЛКА СЪЕСТИ "
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